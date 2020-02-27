На Николаевщине школьника судят за булинг учительницы

В Очакове суд рассматривает дело о привлечении школьника к административной ответственности за булинг учительницы.

Об этом сообщает пресс-служба Очаковского горрайонного суда Николаевской области.

Как говориться в сообщении, 22 января примерно в 13:30 несовершеннолетний П., находясь в учебном классе Очаковской школы № 4 во время учебного процесса выражался нецензурной бранью в адрес учителя В., чем совершил психологическое насилие по отношению к ней.

Производство по ч.1 ст.173-4 КУоАП («буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего) должны были рассматривать 25 февраля, но заседание перенесли на 10:30 11 марта.

Напомним, как в Белоруссии школьник напал с ножом на учительницу и детей – погибло два человека.