В ЮАР во время футбольного матча фанат выехал на поле на внедорожнике, чтобы задавить арбитра

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Редчайший и дичайший случай произошел в третьем дивизионе чемпионата ЮАР по футболу.

Об этом сообщает Левый берег

Один из агрессивных болельщиков после спорного решения рефери не нашел ничего лучшего, как сесть в свой внедорожник и на огромной скорости, влетев на футбольное поле, устроить охоту на рефери.

Сообщается, что просто чудом никто не пострадал в этом инциденте. Хотя арбитр был в сантиметрах от несчастного случая.

Роман Свиридов

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