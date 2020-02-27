СПЕЦТЕМА Коронавирус: В Италии подтвердили первый случай заболевания среди украинцев

Фото - иллюстрация Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже восьмой день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

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«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

8:51 Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) ожидает серьезного распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19 в стране, пишет DW.

– Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии, - заявил он, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

На этом фоне, по словам министра, под вопросом, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса и прекращению цепочек инфекционного процесса. За последние сутки COVID-19 обнаружено у двух человек в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, у четырех - в Баден-Вюртемберге и одного - в Рейнланд-Пфальце.

8:43 Первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает УП со ссылкой на итальянские СМИ.

– Несколько дней назад девушка прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, поэтому девушка в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей, – сказал мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

СМИ отмечают, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани.

Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.