В Вознесенке из-за пожара крыши жилой пятиэтажки спасателям пришлось эвакуировать 20 человек

Ранним утром в среду, 26 февраля, в Вознесенске произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 3:44 на линию «101» поступило сообщение о пожаре пятиэтажного жилого дома на улице Кутвицкого.

По указанному адресу направлено три автомобиля от 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию стало известно, что пожар возник на крыше дома и огнем охвачены деревянные балки в перекрытии. Спасатели помогли эвакуироваться 20 жителям верхних этажей на свежий воздух и одновременно с этим приступили к тушению с помощью пожарной автолестницы. Во время пожара никто не пострадал, в 3:58 он был локализован, в 4:25 - ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки. От ГСЧС привлекалось три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, восемь человек личного состава. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Николаеве при пожаре частного дома из-за неосторожного курения погиб пенсионер.