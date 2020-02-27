На Николаевщине после непогоды восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

В Николаевской области 26 февраля спасатели продолжали ликвидировать последствия непогоды, которые спровоцировал циклон «Юлия». По состоянию на 27 февраля во всех населенных пунктах восстановлено электроснабжение.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Последствия ликвидировали и на следующий день 25 февраля.

Тогда что в результате непогоды повреждены кровли 257 жилых домов, из которых 53 многоэтажных, более 200 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учебных заведений, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения, зафиксировано более 300 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог, автомобили, здания, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудского мост через р. Ингул.

Для ликвидации последствий погодных условий подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области с начала выполнения работ привлекались 130 раз на проведение аварийно-восстановительных работ (проведения спиливания 141 дерева, демонтировано 38 аварийных конструкций зданий и деблокировано восемь автомобилей). Всего привлечено 104 единицы техники и 390 спасателей. В частности, за минувшие сутки, 26 февраля, сотрудники ГСЧС привлекались для оказания помощи 34 раза.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на территории области привлечены аварийные бригады АО «Николаевоблэнерго», ПАО «Николаевгаз», подрядные организации. По данным АО «Николаевоблэнерго» по состоянию на 7:00 27 февраля во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

Ситуация находится под контролем ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.