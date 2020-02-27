Депутат Зоткин заявил в полицию на праворадикала, который разбил об его голову яйцо, но готов принять извинения

Депутат Николаевского городского совета Павел Зоткин заявил, что подал заявление в правоохранительные органы по факту инцидента 26 февраля, когда ему об голову праворадикал разбил яйцо.

Об этом депутат сообщил в четверг, 27 февраля, в ходе заседания сессии горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации. Позже депутат отметил, что не сразу заметил российский флаг. В связи с этим, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин написал заявление в СБУ и Генеральную прокуратуру на николаевского депутата Павла Зоткина.

А 26 февраля, на третьем этаже мэрии к депутату подошли трое праворадикалов из «Нацдружины», один из которых отчитывал депутата из-за его поздравления с 23 февраля, где на картинке был российский флаг. В конце разговора, один из праворадикалов, стоявших за спиной депутата, разбил об его голову яйцо.

В частности, депутат счел поступок праворадикалов за хулиганство и препятствование депутатской деятельности. При этом он отметил, что готов забрать свое заявление, если нападавшие извинятся за свой поступок.

— Законы Украины в отношении меня были грубо нарушены, да и еще в здании Николаевского городского совета. Причем подобные нападения в здании Николаевского городского совета не единичный случай. Хочу напомнить, что такие случаи вседозволенности и безнаказанности являются последствиями пяти лет, когда нашему народу навязывались разделения на правых и неправых, патриотов и ватников. К большому сожалению, молодые люди, которые напали на меня стали жертвами этой пропаганды, я на них зла не держу и даю им возможность извиниться. Если в течение суток они принесут свои публичные извинения, то я готов забрать свое заявление в правоохранительные органы, – заявил Павел Зоткин.