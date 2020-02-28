В Николаеве и области за сутки произошло четыре пожара в частных домовладениях

В Николаевской области за период с 27 по 28 февраля спасатели ГУ ГСЧС четыре раза привлекались к тушению пожаров в жилых секторах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Первый случай произошел в 12:45. О пожаре жилого дома по улице Нижняя в селе Гуляйгородок Снигиревского района сообщили в 12:59. Спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части совместно с пожарными местной пожарной охраны «Гороховское» локализован пожар в 14:21 и в 14:43 ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Предполагаемая причина возникновения пожара устанавливается.

О пожаре хозяйственной постройки по улице 9-я Военная в Николаеве сообщили в 14:04. Пожарные аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения в 14:15 локализовали и в 14:30 ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем хозяйки.

А о пожаре жилого дома по улице Литовченко в Николаеве сообщили в 00:17. Пожарные 5-й ГПСЧ и дежурной смены оперативно-координационного центра в 00:37 локализовали и в 01:47 ликвидировали огонь на площади 80 квадратов. Причина устанавливается.

Также спасатели 11-й ГПСЧ привлекались к тушению пожара по улице Заречная в Весилиново. Горела хозяйственная постройка на площади 20 квадратных метров. Огонь локализовали в 01:53 и ликвидировали в 02:12.

Всего от ГСЧС к работе привлекалось девятнадцать человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, как в Вознесенке из-за пожара крыши жилой пятиэтажки спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.