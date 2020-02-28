В Николаеве на перекрестке столкнулись «Renault» и мопед – двух людей забрала «скорая»

В пятницу, 28 февраля, в Николаеве на улице 5-й Военной произошло дорожно-транспортное происшествие при участии минивэна «Renault» и мопеда, в результате которого пострадали два человека.

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, минивэн двигался по улице 5-й Военной в сторону улицы Котельной, в то время как мопед, который двигался по улице Мастерской со стороны «Народного сада», выехал на перекресток и столкнулся с «Renault».

В результате аварии пострадали водитель мопеда и пассажир этого транспортного средства – их забрала карета скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Оба транспортных средства получили механические повреждения. На данный момент на месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства аварии выясняются. На время следственных действий место ДТП закрыто для проезда транспорта.

Напомним, как в центре Николаева на проспекте столкнулись легковушка и мопед, в результате чего пострадал мужчина.