В Коблево после непогоды на крыше общежития образовались лужи – вода стекает прямо в квартиры

В Коблево из-за непогоды на крыше общежития образовались лужи, а сама она находится в ненадлежащем состоянии.

Об этом пишет koblevo.news.

Так, в Viber-канале «Коблевская ОТГ» один из пользователей поделился впечатляющими фото, на которых изображены целые озера дождевой воды, устилающие все полотно крыши. В квартирах же с потолка в буквальном смысле из всех щелей льет вода, что чрезвычайно опасно, учитывая, что дом электрифицирован.

По информации из Коблевского сельского совета, вопрос восстановления крыши будет первым на планерке в понедельник. В дальнейшем депутаты Коблевской ОТГ решат на сессии вопрос о финансировании кровельных работ.

Как известно, 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Последствия ликвидировали и на следующий день 25 февраля.