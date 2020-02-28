На Николаевщине будут судить мужчину, который вступил в отношения с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста

В Арбузинском районе 24-летний житель села Марьяновка вступил в половые отношения с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.

Об этом сообщают в Прокуратуре Николаевской области.

Досудебным расследованием установлено, что в конце августа 2019 года житель села Марьяновка Арбузинского района, будучи совершеннолетним, находясь вместе с несовершеннолетней в комнате одного из жилых домов села Полянка Арбузинского района, достоверно зная о её возрасте и несмотря на это, по взаимному согласию с последней, без применения физического и психологического насилия, вступил с ней в природные половые сношения.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины, то есть половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд. В связи с совершением указанного уголовного преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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