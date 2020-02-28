Николаевские спасатели вместе с полицейскими провели учения на базе Главка Нацполиции

В пятницу, 28 февраля, на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области состоялись гарнизонные тактико-специальные учения с личным составом Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Целью тренировок стало изучение оперативно-тактической характеристики объекта, особенности развития пожара на нем, отработка эвакуации сотрудников и взаимодействие между ведомствами на случай экстренной ситуации. Пожарную нагрузку помещений в данном случае создают мебель, оргтехника, архив.

По легенде, в результате короткого замыкания электросети в архивном помещении подвала произошел пожар и возникло плотное задымление в коридорах с первого по третий этаж. Оперативный дежурный сообщил о пожаре на линию «101», из помещений организовали эвакуацию персонала на свежий воздух, применили первичные средства пожаротушения на условный очаг горения.

По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Николаевской области прибыло шесть единиц пожарно-спасательной техники и 22 спасателя. На момент введения первого ствола пожаром был охвачен архив на площади 30 квадратных метров.

Благодаря совместным действиям спасателей и полицейских условный пожар оперативно ликвидировали. Спасли шесть человек, которые остались отрезанными от путей эвакуации, и передали их медикам. По завершению подвели итоги учений и поставили им оценку «хорошо».

Ранее николаевские спасатели провели учения в ТЦ на складе стройматериалов – эвакуировали людей и «пострадавших».