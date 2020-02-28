На Николаевщине на ходу загорелась фура

В Николаевской области в пятницу, 28 февраля, во время движения на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» загорелся седельный тягач.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о возгорании моторного отсека грузового автомобиля «Renault Magnum» возле села Зеленый Гай поступило на пункт связи 16-й государственной пожарно-спасательной части в 13:43. К месту вызова выехал дежурный караул подразделения.

По прибытию установлено, что во время движения водитель, мужчина 1962 года рождения, услышал едкий запах и увидел дым, появлялся с стороны моторного отсека.

Он остановил автомобиль и самостоятельно пытался потушить пожар, но попытки не дали необходимого результата.

Спасатели, отсоединив клеммы аккумуляторной батареи грузовика, потушили пожар на площади пять квадратных метро в 14:05.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как возле Николаева на трассе легковушка вылетела в кювет и загорелась.