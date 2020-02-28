Разыскиваемую на Николаевщине девушку нашли в Киеве – она поссорилась с матерью и сбежала с парнем

Полицейские разыскали несовершеннолетнюю жительницу Николаевщины, которая ушла из дома.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, девушка ушла из дома 20 февраля в 15:30 и не вернулась.

Правоохранители начали проверять возможные места пребывания девушки и круг лиц, с которыми она контактировала. Уже в течение нескольких часов полицейские и оперативники Управления уголовного розыска установили, что девушка может находиться в Киеве.

Они связались с сотрудниками полиции Киева и сообщили, что, возможно, именно в столице сейчас находится несовершеннолетняя в розыске. Проверив информацию, местонахождение девушки было установлено.

Николаевские правоохранители сразу отправились в столицу и вернули беглянку домой. Девочка рассказала, что в очередной раз поссорилась с матерью и решила уйти из дома. Она пошла к своему парню, который предложил поехать с ним в Киев.

Правоохранители привезли беглянку домой и провели с ней профилактическую беседу. А с согласия матери было принято решение о помещении девушки в центр социально-психологической реабилитации детей. Сейчас решается вопрос о привлечении матери несовершеннолетней к административной ответственности (статья 184 КУоАП) за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.