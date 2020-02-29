Винницкие патрульные спасли от самоубийства женщину, которая после ссоры с мужем собиралась спрыгнуть с моста

Винницкие патрульные спасли женщину, которая пыталась прыгнуть с моста в озеро.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

В ночь на 28 февраля на 102 позвонил мужчина и сообщил, что поссорился с женой, после чего она убежала из дома и сказала, что покончит с жизнью. Побежать за ней мужчина не смог, потому что дома у них был маленький ребенок.

Получив этот вызов, патрульные Виктория Гусак и Олег Манеляк начали прочесывать прилегающую территорию. Несмотря на то, что супруги проживают на проспекте Юности, инспекторы в первую очередь решили проверить парк Дружбы народов.

На мосту на Вишенском озере полицейские увидели женщину, которая перелезла через забор, будто пытаясь оттуда прыгнуть. Глубина в озере в этом месте не большая, но женщина все равно могла себе навредить, прыгнув в водоем. К тому же, патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения.

Подобрав момент, инспекторы резко перетащили женщину на мостик в безопасное место и начали успокаивать. После этого вызвали на место происшествия скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Ранее в патрульной полиции Украины опубликовали нарезку видео с нагрудных камер инспекторов, которые спасали людей от самоубийства.