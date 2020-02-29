В Николаеве в больнице умер мопедист, который пострадал во время ДТП

В Николаеве 28 февраля в больнице умер 25-летний водитель мопеда, который пострадал во время ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в том ДТП на нерегулируемом перекрестке улиц Мастерской и 5-й Военной столкнулись минивэн «Renault Kangoo», за рулем которого находился 36-летний местный житель, и мопед «Suzuki».

В результате столкновения травмы получили водитель мопеда и его пассажир, которых скорая доставила в больницу. Вскоре 25-летний водитель мопеда умер от полученных травм.

По факту случившегося полиция расследует уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефону 102.