Бельгийка умерла из-за одного глотка вина – оказалось, что в бутылке была большая доза наркотиков

Власти Бельгии призвали людей проверять винные пробки после того, как 41-летняя женщина умерла от одного глотка вина, в котором обнаружили большую дозу наркотиков.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на BBC.

Женщина из города Пуурс вблизи Антверпена умерла в декабре. Она потеряла сознание и провела в больнице пять дней. В ее крови нашли смертельную дозу MDMA и MDA (экстази), хотя наркоманкой женщина не была.

Прокуроры отмечают, что вместо оригинальной черной пробки бутылки, из которой выпила женщина, была другая. Отмечается, что контрабандисты часто растворяют в вине некоторые наркотики, чтобы перевезти через границу. Поэтому правоохранители призвали людей проверять оригинальность пробок.

Также выяснилось, что умершая работала в магазине, где продавали продукцию, конфискованную федеральной службой финансов Бельгии. В ведомстве уже заявили, что в магазине больше не продается еда и напитки, а персоналу не позволяют забирать конфискованные товары домой.

Напомним, что ранее в Николаеве остановили грузовик, в котором было 15 тонн спирта и оборудование для подпольного цеха.