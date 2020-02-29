На Николаевщине во время пожара погиб мужчина

В селе Кривая Балка в Николаевском районе 28 февраля во время пожара погиб 84-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в доме на улице Мира спасателям сообщили в 9:52. На место вызова направили дежурный караул пожарных. На месте спасатели провели оперативную разведку и обнаружили в здании тело погибшего мужчины. Пожар ликвидировали на площади 1 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении в постели.

Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара дома на Николаевщине пострадал мужчина.