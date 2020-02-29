В Запорожской области с начала эпидсезона от гриппа умерло пять человек

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра МЗ.

Так, умер 51-летний мужчина, житель Приморского района области.

«Заболел 12 февраля 2020 года, обратился за медицинской помощью 17.02.2020, в тот же день был госпитализирован в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом грипп, двусторонняя пневмония. 24.02.2020 мужчина скончался», — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что мужчина не был привит от гриппа. Также причиной смерти стало позднее обращение к медикам — 6 дней он лечился дома.

«Случай лабораторно подтвержден, вызван вирусом гриппа типа А (H1N1) pdm», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области несколько снижена заболеваемость гриппом и ОРВИ, однако продолжает регистрироваться превышение порогового уровня.