В Николаеве в Лесках столкнулись два автомобиля – на месте ДТП растянулась огромная пробка

В Николаеве 29 февраля в районе остановки 1-е КП в Лесках столкнулись автомобили «Москвич» и «Skoda».

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы случившегося.

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения. Подробности случившегося выясняются.

Виктория Веселовская на своей странице в Facebook сообщает, что из-за ДТП образовалась огромная пробка – от «Искры» до 1-го КП пришлось ехать полчаса. Информацию о пробке подтверждает и Ярослав Захаренко.

Напомним, что в декабре подобное ДТП случилось на пересечении улиц Карпенко и Мореходной и также привело у большой пробке.