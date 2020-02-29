Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинцы, которых обвинили в браконьерстве, вернулись в Украину

Задержанные в Азовском море украинцы, которых ФСБ РФ обвинила в браконьерстве, вернулись в Украину.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Как известно, 15 февраля управление ФСБ России в оккупированном Крыму заявило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту и обвинило их в браконьерстве. Позже, в ФСБ РФ заявили, что капитан украинского судна признал свою вину.

Утром в субботу, 29 февраля, на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ доставят в район общеопределенной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами.

Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БО ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялся малое плавсредство. По мере приближения он был распознан как ЯЗП-0901, на борту которого находились четыре человека.

По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, установлено, что это то самое плавсредство и те же четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море. Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

Ранее нардеп от «Слуги народа» заявил, что ФСБ освободили задержанных украинских рыбаков.