В Николаеве возле автовокзала случилось два ДТП – в районе аварий пробка, часть машин пустили в объезд

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В Николаеве 29 февраля в районе автовокзала случилось сразу два ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

В первом ДТП столкнулись «Opel» и минивэн с прицепом. Машины столкнулись в районе остановки общественного транспорта. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу, потому что его «подрезала» маршрутка. В результате ДТП пострадала пассажирка «Opel».

Кроме того, возле места первой аварии столкнулись «ВАЗ» и грузовик «Renault». В этом ДТП никто не пострадал. На данный момент грузовик и «ВАЗ» убрали с места аварии. 

Оба происшествия привели к образованию большой пробки в обоих направлениях. На месте сейчас работает регулировщик, который направляет часть транспорта в объезд по улице Чкалова.

Напомним, что ранее в Николаеве в Лесках столкнулись три автомобиля и также возник дорожный затор.

Вадим Богданов

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