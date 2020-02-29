В Николаеве возле автовокзала случилось два ДТП – в районе аварий пробка, часть машин пустили в объезд

В Николаеве 29 февраля в районе автовокзала случилось сразу два ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

В первом ДТП столкнулись «Opel» и минивэн с прицепом. Машины столкнулись в районе остановки общественного транспорта. По предварительным данным, водитель минивэна выехал на встречную полосу, потому что его «подрезала» маршрутка. В результате ДТП пострадала пассажирка «Opel».

Кроме того, возле места первой аварии столкнулись «ВАЗ» и грузовик «Renault». В этом ДТП никто не пострадал. На данный момент грузовик и «ВАЗ» убрали с места аварии.

Оба происшествия привели к образованию большой пробки в обоих направлениях. На месте сейчас работает регулировщик, который направляет часть транспорта в объезд по улице Чкалова.

Напомним, что ранее в Николаеве в Лесках столкнулись три автомобиля и также возник дорожный затор.