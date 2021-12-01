СПЕЦТЕМА: В СНБО опасаются, что штамм «Омикрон» может попасть в Украину уже на этой неделе

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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19:40 По прогнозам СНБО, ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе, сообщили в Офисе Президента Украины.

Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

19:36 СБУ разоблачила в Львовской и Винницкой областях сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным оценкам, злоумышленники вакцинировали «на бумаге» около 500 человек ежемесячно. Во Львовской области фальсификацией Covid-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактической прививки. Медработники выдавали до 20 фальшивок в день.

Врачи одного из медучреждений области вносили недостоверные данные о вакцинировании в единую государственную систему учета «eHealth». Врачи приобщили к схеме и средний медперсонал. В поиске «клиентов» были задействованы родственники, знакомые злоумышленников. Стоимость фейкового сертификата о вакцинации составляла от 2 до 3,5 тысяч гривен.

Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области. Ее организовали врачи семейной медицины местных коммунальных заведений здравоохранения. «Клиентов» медики находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, а также через посредников.

В течение нескольких месяцев злоумышленники выдавали ежедневно до 5 фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему «eHealth» они брали от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч гривен.

19:32 Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины установила, что с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях будет «желтый» уровень эпидемической опасности, пишет в своем телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

15:00 За минувшую неделю в Николаевской области полицейские составили 247 постановлений из-за отсутствия у граждан защитных масок.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мобильные группы из числа полицейских, представителей Госпродпотребслужбы и других уполномоченных продолжают контролировать соблюдение карантина.

За прошлую неделю провели 2532 рейдовые проверки по соблюдению карантинных ограничений, в ходе которых обнаружили 255 админправонарушений. Всего составили 8 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 247 постановлений в отношении граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без защитных масок.

14:51 В Великобритании скончался человек, у которого ранее обнаружили заражение штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Интерфакс-Украина.

- К несчастью, заражение "омикроном" может потребовать госпитализации и, к несчастью, один человек с "омикроном" скончался, - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Это - первый зафиксированный медиками случай смерти человека в Великобритании от последствий заражения "омикроном".

Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид подтвердил, что порядка 10 британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса, госпитализированы. Джавид отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.

13:16 Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По состоянию на 13 декабря банки открыли 1,04 миллиона виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.

Кроме того, 1,35 миллиона пользователей «Дії» записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.

Среди всех банков больше всего открыто в Monobank – почти 900 тысяч карт. В А-банке – 84 тысячи, Альфа-банке – 72 тысячи.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Также Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение «по меньшей мере, еще одного крупного банка».

11:37 Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что 13 декабря подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакцины от COVID-19.

– Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID, - отметил министр на брифинге.

Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

– Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции, - отметил он.

10:33 В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из «красной» зоны.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

«Эти показатели позволяют нам вывести из «красного» уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую», - сказал он.

На данный момент в «красной» зоне, кроме Винницкой и Хмельницкой областей, находятся еще семь регионов: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская области.

08:17 За сутки 12 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников – 37), сообщили в Минздраве.

53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 456 человек; летальных исходов – 188; выздоровели – 9 966 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 563 165 человек; выздоровели – 3 205 879 человек; летальных исходов – 91 215; проведено ПЦР-тестов – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3563165 4073 91215 188 3205879 9966 266071 698,6 м. Київ 313705 570 7881 19 286030 1467 19794 667,6 Вінницька 108928 120 2903 15 92007 275 14018 910,7 Волинська 99572 310 2077 6 90829 800 6666 647,1 Дніпропетровська 238452 283 8436 27 220686 411 9330 294,9 Донецька 161480 107 4884 4 149131 360 7465 397,5 Житомирська 137871 189 3128 6 128073 182 6670 554,1 Закарпатська 84205 111 2174 4 72235 424 9796 782,0 Запорізька 177220 130 4911 21 158034 700 14275 849,8 Івано-Франківська 124398 146 2979 2 108791 129 12628 924,9 Київська 180081 160 4429 1 159979 236 15673 879,6 Кіровоградська 31487 125 1351 7 25624 121 4512 486,1 Луганська 58579 4 2087 1 52688 6 3804 565,8 Львівська 215204 186 5760 16 196828 633 12616 503,3 Миколаївська 112246 236 3150 7 103651 302 5445 488,1 Одеська 235011 394 5394 0 194990 668 34627 1458,7 Полтавська 133347 201 3458 8 117822 154 12067 873,6 Рівненська 124498 57 2161 4 115874 174 6463 561,4 Сумська 128396 76 2701 3 119950 133 5745 540,4 Тернопільська 104918 107 2025 4 97288 254 5605 541,1 Харківська 239502 140 6033 14 219065 1347 14404 543,6 Херсонська 77744 21 2602 2 65285 332 9857 962,7 Хмельницька 142513 86 3129 5 131511 205 7873 629,4 Черкаська 124125 225 2392 6 109586 380 12147 1023,5 Чернівецька 117528 61 2915 6 108999 253 5614 623,9 Чернігівська 92155 28 2255 0 80923 20 8977 910,3

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя