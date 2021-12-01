СПЕЦТЕМА: В СНБО опасаются, что штамм «Омикрон» может попасть в Украину уже на этой неделе

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
Информация постоянно обновляется...
19:40 По прогнозам СНБО, ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе, сообщили в Офисе Президента Украины.
Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.
19:36 СБУ разоблачила в Львовской и Винницкой областях сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
По предварительным оценкам, злоумышленники вакцинировали «на бумаге» около 500 человек ежемесячно. Во Львовской области фальсификацией Covid-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактической прививки. Медработники выдавали до 20 фальшивок в день.
Врачи одного из медучреждений области вносили недостоверные данные о вакцинировании в единую государственную систему учета «eHealth». Врачи приобщили к схеме и средний медперсонал. В поиске «клиентов» были задействованы родственники, знакомые злоумышленников. Стоимость фейкового сертификата о вакцинации составляла от 2 до 3,5 тысяч гривен.
Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области. Ее организовали врачи семейной медицины местных коммунальных заведений здравоохранения. «Клиентов» медики находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, а также через посредников.
В течение нескольких месяцев злоумышленники выдавали ежедневно до 5 фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему «eHealth» они брали от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч гривен.
19:32 Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины установила, что с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях будет «желтый» уровень эпидемической опасности, пишет в своем телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
15:00 За минувшую неделю в Николаевской области полицейские составили 247 постановлений из-за отсутствия у граждан защитных масок.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Мобильные группы из числа полицейских, представителей Госпродпотребслужбы и других уполномоченных продолжают контролировать соблюдение карантина.
За прошлую неделю провели 2532 рейдовые проверки по соблюдению карантинных ограничений, в ходе которых обнаружили 255 админправонарушений. Всего составили 8 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 247 постановлений в отношении граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без защитных масок.
14:51 В Великобритании скончался человек, у которого ранее обнаружили заражение штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Интерфакс-Украина.
- К несчастью, заражение "омикроном" может потребовать госпитализации и, к несчастью, один человек с "омикроном" скончался, - заявил премьер Британии Борис Джонсон.
Это - первый зафиксированный медиками случай смерти человека в Великобритании от последствий заражения "омикроном".
Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид подтвердил, что порядка 10 британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса, госпитализированы. Джавид отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".
В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.
13:16 Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По состоянию на 13 декабря банки открыли 1,04 миллиона виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.
Кроме того, 1,35 миллиона пользователей «Дії» записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.
Среди всех банков больше всего открыто в Monobank – почти 900 тысяч карт. В А-банке – 84 тысячи, Альфа-банке – 72 тысячи.
Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Также Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение «по меньшей мере, еще одного крупного банка».
11:37 Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что 13 декабря подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакцины от COVID-19.
– Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID, - отметил министр на брифинге.
Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
– Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции, - отметил он.
10:33 В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из «красной» зоны.
Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.
По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.
«Эти показатели позволяют нам вывести из «красного» уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую», - сказал он.
На данный момент в «красной» зоне, кроме Винницкой и Хмельницкой областей, находятся еще семь регионов: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская области.
08:17 За сутки 12 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников – 37), сообщили в Минздраве.
53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 456 человек; летальных исходов – 188; выздоровели – 9 966 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 563 165 человек; выздоровели – 3 205 879 человек; летальных исходов – 91 215; проведено ПЦР-тестов – 16 306 176.
С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3563165
|
4073
|
91215
|
188
|
3205879
|
9966
|
266071
|
698,6
|
м. Київ
|
313705
|
570
|
7881
|
19
|
286030
|
1467
|
19794
|
667,6
|
Вінницька
|
108928
|
120
|
2903
|
15
|
92007
|
275
|
14018
|
910,7
|
Волинська
|
99572
|
310
|
2077
|
6
|
90829
|
800
|
6666
|
647,1
|
Дніпропетровська
|
238452
|
283
|
8436
|
27
|
220686
|
411
|
9330
|
294,9
|
Донецька
|
161480
|
107
|
4884
|
4
|
149131
|
360
|
7465
|
397,5
|
Житомирська
|
137871
|
189
|
3128
|
6
|
128073
|
182
|
6670
|
554,1
|
Закарпатська
|
84205
|
111
|
2174
|
4
|
72235
|
424
|
9796
|
782,0
|
Запорізька
|
177220
|
130
|
4911
|
21
|
158034
|
700
|
14275
|
849,8
|
Івано-Франківська
|
124398
|
146
|
2979
|
2
|
108791
|
129
|
12628
|
924,9
|
Київська
|
180081
|
160
|
4429
|
1
|
159979
|
236
|
15673
|
879,6
|
Кіровоградська
|
31487
|
125
|
1351
|
7
|
25624
|
121
|
4512
|
486,1
|
Луганська
|
58579
|
4
|
2087
|
1
|
52688
|
6
|
3804
|
565,8
|
Львівська
|
215204
|
186
|
5760
|
16
|
196828
|
633
|
12616
|
503,3
|
Миколаївська
|
112246
|
236
|
3150
|
7
|
103651
|
302
|
5445
|
488,1
|
Одеська
|
235011
|
394
|
5394
|
0
|
194990
|
668
|
34627
|
1458,7
|
Полтавська
|
133347
|
201
|
3458
|
8
|
117822
|
154
|
12067
|
873,6
|
Рівненська
|
124498
|
57
|
2161
|
4
|
115874
|
174
|
6463
|
561,4
|
Сумська
|
128396
|
76
|
2701
|
3
|
119950
|
133
|
5745
|
540,4
|
Тернопільська
|
104918
|
107
|
2025
|
4
|
97288
|
254
|
5605
|
541,1
|
Харківська
|
239502
|
140
|
6033
|
14
|
219065
|
1347
|
14404
|
543,6
|
Херсонська
|
77744
|
21
|
2602
|
2
|
65285
|
332
|
9857
|
962,7
|
Хмельницька
|
142513
|
86
|
3129
|
5
|
131511
|
205
|
7873
|
629,4
|
Черкаська
|
124125
|
225
|
2392
|
6
|
109586
|
380
|
12147
|
1023,5
|
Чернівецька
|
117528
|
61
|
2915
|
6
|
108999
|
253
|
5614
|
623,9
|
Чернігівська
|
92155
|
28
|
2255
|
0
|
80923
|
20
|
8977
|
910,3
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя