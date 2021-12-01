СПЕЦТЕМА: В СНБО опасаются, что штамм «Омикрон» может попасть в Украину уже на этой неделе

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13.12.2021 19:40

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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19:40 По прогнозам СНБО, ожидается, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе, сообщили в Офисе Президента Украины.

Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

19:36 СБУ разоблачила в Львовской и Винницкой областях сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По предварительным оценкам, злоумышленники вакцинировали «на бумаге» около 500 человек ежемесячно. Во Львовской области фальсификацией Covid-сертификатов занималась целая амбулатория. Злоумышленники систематически выдавали документы о вакцинации без фактической прививки. Медработники выдавали до 20 фальшивок в день.

Врачи одного из медучреждений области вносили недостоверные данные о вакцинировании в единую государственную систему учета «eHealth». Врачи приобщили к схеме и средний медперсонал. В поиске «клиентов» были задействованы родственники, знакомые злоумышленников. Стоимость фейкового сертификата о вакцинации составляла от 2 до 3,5 тысяч гривен.

Еще одна разоблаченная сеть действовала в Винницкой области. Ее организовали врачи семейной медицины местных коммунальных заведений здравоохранения. «Клиентов» медики находили среди пациентов, которые не желали вакцинироваться, а также через посредников.

В течение нескольких месяцев злоумышленники выдавали ежедневно до 5 фейковых сертификатов. За изготовление фальшивки и внесение ложных сведений в электронную систему «eHealth» они брали от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч гривен.

19:32 Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины установила, что с 15 декабря в Винницкой и Хмельницкой областях будет «желтый» уровень эпидемической опасности, пишет в своем телеграм-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

15:00 За минувшую неделю в Николаевской области полицейские составили 247 постановлений из-за отсутствия у граждан защитных масок.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мобильные группы из числа полицейских, представителей Госпродпотребслужбы и других уполномоченных продолжают контролировать соблюдение карантина.

За прошлую неделю провели 2532 рейдовые проверки по соблюдению карантинных ограничений, в ходе которых обнаружили 255 админправонарушений. Всего составили 8 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 247 постановлений в отношении граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без защитных масок.

14:51 В Великобритании скончался человек, у которого ранее обнаружили заражение штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Интерфакс-Украина.

- К несчастью, заражение "омикроном" может потребовать госпитализации и, к несчастью, один человек с "омикроном" скончался, - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Это - первый зафиксированный медиками случай смерти человека в Великобритании от последствий заражения "омикроном".

Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид подтвердил, что порядка 10 британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса, госпитализированы. Джавид отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

В Британии с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе, и касаются они правил ношения маски в общественных местах.

13:16 Украинцы открыли в банках более миллиона карточек для получения выплат по программе «єПідтримка», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По состоянию на 13 декабря банки открыли 1,04 миллиона виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам тысячи гривен с 19 декабря.

Кроме того, 1,35 миллиона пользователей «Дії» записались на бета-тестирование услуги, которое стартует 13 декабря. Чтобы записаться на тестирование, нужно обновить приложение.

Среди всех банков больше всего открыто в Monobank – почти 900 тысяч карт. В А-банке – 84 тысячи, Альфа-банке – 72 тысячи.

Участие в программе принимают 6 банков: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Также Федоров отметил, что в понедельник ожидается подключение «по меньшей мере, еще одного крупного банка».

11:37 Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что 13 декабря подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы вакцины от COVID-19.

– Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID, - отметил министр на брифинге.

Он отдельно подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

– Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции, - отметил он.

10:33 В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал выход еще двух областей из «красной» зоны.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

По его словам, уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

«Эти показатели позволяют нам вывести из «красного» уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую», - сказал он.

На данный момент в «красной» зоне, кроме Винницкой и Хмельницкой областей, находятся еще семь регионов: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская области.

08:17 За сутки 12 декабря в Украине зафиксировано 4 073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 377, медработников – 37), сообщили в Минздраве.

53 291 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получил 16 551 человек, полностью иммунизированы – 36 740 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 456 человек; летальных исходов – 188; выздоровели – 9 966 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 563 165 человек; выздоровели – 3 205 879 человек; летальных исходов – 91 215; проведено ПЦР-тестов – 16 306 176.

С начала вакцинальной кампании привито 14 131 445 человек, из них получили первую дозу – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3563165

4073

91215

188

3205879

9966

266071

698,6

м. Київ

313705

570

7881

19

286030

1467

19794

667,6

Вінницька

108928

120

2903

15

92007

275

14018

910,7

Волинська

99572

310

2077

6

90829

800

6666

647,1

Дніпропетровська

238452

283

8436

27

220686

411

9330

294,9

Донецька

161480

107

4884

4

149131

360

7465

397,5

Житомирська

137871

189

3128

6

128073

182

6670

554,1

Закарпатська

84205

111

2174

4

72235

424

9796

782,0

Запорізька

177220

130

4911

21

158034

700

14275

849,8

Івано-Франківська

124398

146

2979

2

108791

129

12628

924,9

Київська

180081

160

4429

1

159979

236

15673

879,6

Кіровоградська

31487

125

1351

7

25624

121

4512

486,1

Луганська

58579

4

2087

1

52688

6

3804

565,8

Львівська

215204

186

5760

16

196828

633

12616

503,3

Миколаївська

112246

236

3150

7

103651

302

5445

488,1

Одеська

235011

394

5394

0

194990

668

34627

1458,7

Полтавська

133347

201

3458

8

117822

154

12067

873,6

Рівненська

124498

57

2161

4

115874

174

6463

561,4

Сумська

128396

76

2701

3

119950

133

5745

540,4

Тернопільська

104918

107

2025

4

97288

254

5605

541,1

Харківська

239502

140

6033

14

219065

1347

14404

543,6

Херсонська

77744

21

2602

2

65285

332

9857

962,7

Хмельницька

142513

86

3129

5

131511

205

7873

629,4

Черкаська

124125

225

2392

6

109586

380

12147

1023,5

Чернівецька

117528

61

2915

6

108999

253

5614

623,9

Чернігівська

92155

28

2255

0

80923

20

8977

910,3

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя

    Фотофакт