В Мигие сгорел жилой дом

В селе Мигия Первомайского района 12 декабря произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место происшествия выехали дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части и отделение отряда местной пожарной охраны «Подгородная». По прибытию установили, что горела кровля дома. Пожар ликвидировали на площади 40 кв.м. От ГСЧС на месте работали 2 единицы техники и 8 спасателей, от местной пожарной охраны – 1 единица техники и 3 сотрудника.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар в девятиэтажке, спасли четырех человек.