Житель Черкасщины оставил на дороге свою 7-летнюю дочь, чтобы она сторожила груз стройматериалов

В Черкасской области очевидцы вызвали полицию, когда увидели, что на обочине дороги с оживленным движением транспорта возле леса сидит девочка. Никого из взрослых рядом не было, девочка стояла возле строительных материалов.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Очевидцы волновались, чтобы с ребенком ничего не случилось и не покидали 7-летнюю девочку в одиночестве. Когда прибыли инспекторы, на месте ребенка уже не было. Ее вместе с остатками строительных материалов забрал отец. Вскоре полицейские остановили автомобиль, в котором были мужчина и девочка.

«42-летний житель Умани пояснил, что забирал строительные материалы на обочине трассы. Часть материалов и ребенок не поместились в салон. Мужчина принял решение оставить 7-летнюю дочь на дороге, чтобы она присмотрела за вещами, пока он съездит в Умань и не вернется за ней», - сообщили в полиции.

Ювенальные инспекторы провели беседу с отцом и девочкой. Во время общения с полицейскими мужчина признал, что поступил неправильно.

Напомним, ранее в Киеве полицейские спасли маленькую девочку, которая тонула в озере.