Полевой командир «ЛНР» похвастался медалью, которую он получил от Путина за войну на Донбассе

Юрий Шевченко - в центре фото Полевой командир боевиков «ЛНР», начальник штаба так называемой «бригады «Призрак» Юрий Шевченко похвастался российской медалью «За заслуги перед отечеством», которую ему вручили в Кремле.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

«Шевченко – типичный «ихтамнет». Офицер армии РФ. В 2014 приехал в Луганск из Ростовской области изображать восставшего шахтёра. Номинально бригадой «Призрак» командовал уроженец Луганщины – Алексей Мозговой (нужно же было изображать видимость «гражданской войны»). А в реальности – россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков, Пётр Бирюков (все трое на фото, Шевченко в центре)», - отметил Казанский.

В документе на медаль написано, что её присвоили согласно указу президента России Владимира Путина.

«Причём, как видим, никто уже и не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь сами гордо выкладывают их в соцсети. Потому что «разрешили показывать». Вот такой «внутренний конфликт», - подчеркнул журналист.

Напомним, что в 2015 году в оккупированной части Луганской области расстреляли автомобиль террориста Мозгового, главарь боевиков и еще несколько человек погибли.