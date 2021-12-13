На Львовщине перевернулась автоцистерна, её водителя госпитализировали с обморожением

Во Львовской области 12 декабря в городе Самбор перевернулась автоцистерна с глицерином.

Об этом сообщили в местном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Водитель автомобиля DAF перевозил 24 тонны глицерина, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Утечки глицерина не произошло. Водителя доставили в больницу с обморожением ног.

Почему водитель получил обморожение, не сообщается. Во Львовской области продолжается сильный снегопад, который сопровождают морозы до минус 5 градусов.

Напомним, ранее в Житомире автоцистерна с газом врезалась в электроопору и перевернулась.