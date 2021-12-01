Возле украинской антарктической станции выпал рекордный «летний» снег – высота покрова превысила 2,5 метра

В Антарктиде, возле украинской научной станции «Академик Вернадский» выпало рекордное количество снега за нынешнюю зимовку. Высота снежного покрова достигла 262 сантиметров.

Об этом сообщается на Facebook-странице станции.

С 1 декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег идет почти постоянно и высота его покрова может еще увеличиться. Напомним, что в южном полушарии поры года наступают наоборот, чем в северном – когда в Европе зима, то в Антарктиде наступает лето. Из-за снегопада возле «Вернадского» засыпало гнезда пингвинов.

«Те гнезда, которые расположены в низинах, полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца. А вот пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Однако беспокоиться за засыпанных пингвинов не стоит, ведь они к этому приспособлены. Эти животные могут сами откопать гнезда, делая тоннели в снегу. Кроме того, они очень ловкие. В частности, чтобы передвигаться по глубокому снегу, они не идут, а ложатся и скользят брюхом, развивая скорость до 6 км/ч», - сообщили полярники.

Напомним, ранее украинские полярники сняли на видео полное солнечное затмение над Антарктидой, которое бывает раз в 18 лет.