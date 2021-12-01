Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер», которая участвовала в российской агрессии на Донбассе

Крайний справа - Дмитрий Уткин Европейский союз 13 декабря ввел санкции против российской ЧВК «Вагнер» и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и в Украине.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь лиц. Среди них – отмеченный как «командующий» Александр Кузнецов, которого в ЕС считают «ответственным за деятельность группы «Вагнера», которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии». Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин – основатель ЧВК «Вагнер». Под его командованием осуществлялись действия, «подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Кроме того, в санкционный список попал один из основателей «Вагнера» Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции вели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК «Вагнер». Помимо этого, под санкции подпали Денис Харитонов и Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.

Включенным в список физическим и юридическим лицам теперь заморозят активы в ЕС, если они есть. Кроме того, для них будет действовать запрет на въезд в ЕС. А физическим и юридическим лицам в ЕС будет запрещено прямо или косвенно предоставлять средства указанным лицам.

Напомним, ранее Bellingcat и The Insider рассказали, как украинская военная разведка провела беспрецедентную спецоперацию против российских наемников из ЧВК Вагнера.