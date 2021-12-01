СПЕЦТЕМА: Около 110 тысяч украинцев вовремя не сделали вторую прививку против COVID-19

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

12:42 Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против COVID-19, рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

– Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу, – объяснил замминистра здравоохранения.

Он напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

В то же время данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

12:37 За прошедшие сутки в Николаевской области рабочими группами было проведено 411 проверок по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантина, сообщили в ОГА.

В частности, проверили 332 заведения торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 32 заведения общепита, четыре заведения общего среднего образования, четыре агропродовольственных рынка, один кинотеатр, семь аптек/оптик, два салона /парикмахерские и девять других объектов.

По результатам проверок выявлено 35 объектов, работавших с нарушениями. Составлено 35 административных протоколов, направлено 11 предписаний об устранении нарушений.

10:08 13 декабря в Украине стартовал пилотный проект «ЄПідтримка», в рамках которого все совершеннолетние украинцы, прошедшие полный курс вакцинации могут получить 1000 гривен от государства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Давид Арахамия.

Он напомнил, что пособие могут получить следующие категории граждан:

- Совершеннолетние граждане Украины

- С полным курсом вакцинации

- Имеющие «зеленый» сертификат COVID в приложении «Дія».

- Которые оформили специальную банковскую карту «ЄПідтримка».

Чтобы подать заявку на участие в пилоте, нужно обновить приложение «Дія».

«Также вчера Президент Украины дал поручение правительству разработать механизм использования этих денег для приобретения лекарств. Это будет касаться наших сограждан преклонного возраста, тех, кто больше нуждается в поддержке государства. С января этот механизм будет доступен. Базовый инструмент для получения 1000 грн - приложение «Дія», которым на сегодняшний день пользуются уже более 10 млн украинцев, но также будут предложены и оффлайновые инструменты, для тех, кто пока не установил приложение. Напомню, что это поддержка украинского бизнеса, но отмечу, что бизнес должен быть обязательно легальным», - написал Арахамия.

Народный депутат также добавил, что деньги под программу «ЄПідтримка» будут выделены в полном объеме.

«Уже в этом году – на две недели с 19 декабря – 8 миллиардов гривен. Вторая часть необходимой суммы будет направлена ​​из бюджета следующего года. Таким образом, программа «ЄПідтримка» станет еще одним – стимулирующим – аргументом для наших людей, чтобы вакцинироваться против Ковида. К слову, постепенно программа может расширяться, чтобы быть действительно полезной для наибольшего количества людей. Это безусловный приоритет президента Владимира Зеленского. Мы делаем все, чтобы через людей помощь от государства направлялась отраслям, наиболее пострадавшим от карантинных ограничений - на услуги креативного бизнеса - кино, театры, музеи, на приобретение спортивных абонементов, билетов для поездок по Украине, покупку книг, а теперь еще и на приобретение лекарств. Когда деньги проходят непосредственно через потребителей – это и контроль целевого использования средств, и реальная помощь бизнесу», - резюмировал Арахамия.

Сообщил о запуске пилотного проекта также министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины — возможность получить 1000 грн в рамках проекта єПідтримка. Потенциально 8+ млн клиентов получат услугу за чуть больше, чем одну неделю. Старт проекта с 19 декабря, но мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все отладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой. Сейчас все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работаю наши команды поддержки, более 1000 команд по стране. После стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов мы переходим в другую, ещё более массовую. Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата», - написал он в Telegram.

09:45 В Украине в красной зоне остаются 10 областей, в том числе и Николаевская, где немного превышен коэфициент выявления случаев инфицирования.

08:14 За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 566, медработников – 134), сообщили в Минздраве.

129 742 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 123 человек; летальных исходов – 387; выздоровели – 27 130 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 570 448 человек; выздоровели – 3 233 009 человек; летальных исходов – 91 602; проведено ПЦР-тестов – 16 333 417.

С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3570448 7283 91602 387 3233009 27130 245837 645,5 м. Київ 314771 1066 7902 21 289067 3037 17802 600,4 Вінницька 109028 100 2916 13 92916 909 13196 857,3 Волинська 99937 365 2087 10 92434 1605 5416 525,7 Дніпропетровська 238751 299 8466 30 222570 1884 7715 243,8 Донецька 162021 541 4910 26 149961 830 7150 380,7 Житомирська 137908 37 3138 10 129124 1051 5646 469,1 Закарпатська 84478 273 2183 9 72846 611 9449 754,3 Запорізька 177625 405 4938 27 159802 1768 12885 767,0 Івано-Франківська 124562 164 2991 12 109474 683 12097 886,0 Київська 180455 374 4442 13 160785 806 15228 854,6 Кіровоградська 31640 153 1363 12 25887 263 4390 472,9 Луганська 58723 144 2097 10 52939 251 3687 548,4 Львівська 215373 169 5770 10 198201 1373 11402 454,9 Миколаївська 112555 309 3158 8 104389 738 5008 448,9 Одеська 235415 404 5415 21 197239 2249 32761 1380,1 Полтавська 134098 751 3483 25 119158 1336 11457 829,4 Рівненська 124744 246 2171 10 116789 915 5784 502,4 Сумська 128540 144 2719 18 120677 727 5144 483,9 Тернопільська 105003 85 2033 8 97672 384 5298 511,4 Харківська 239679 177 6056 23 220253 1188 13370 504,6 Херсонська 77765 21 2616 14 66411 1126 8738 853,4 Хмельницька 142747 234 3154 25 132127 616 7466 596,9 Черкаська 124727 602 2413 21 110928 1342 11386 959,3 Чернівецька 117618 90 2919 4 109530 531 5169 574,5 Чернігівська 92285 130 2262 7 81830 907 8193 830,8

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.