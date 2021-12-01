В Ивано-Франковской области поезд протаранил «ВАЗ», который ехал на «красный» – два человека погибли

Ночью в понедельник, 13 декабря, в Ивано-Франковской области между селами Угринов и Клузов, на железнодорожном переезде поезд, сообщением «Киев – Ивано-Франковск», столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2109».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Ивано-Франковской области.

29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора. В результате водитель допустил столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста со Львовщины. Последний на момент ДТП был трезв.

На место происшествия прибыли и спасатели, которые деблокировали из автомобиля двух человек. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его 36-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства данного события устанавливаются.

Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области, ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

Напомним, как в Полтавской области на трассе столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего погибли 4 человека.