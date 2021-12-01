За сутки в Николаевской области выявили 309 новых случаев COVID-19, выздоровели 738 человек

По состоянию на 14 декабря в Николаевской области выявлено 309 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 14 декабря из всех 112 555 (+309) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 67453 (+122);
– Первомайск – 6423 (+36);
– Южноукраинск – 3580 (+18);
– Вознесенск – 2588 (+6);
– Очаков – 1797 (+5);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 122 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2927 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 46 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 738, всего – 104389.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3158, в сутки – 8.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 14 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 975 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 69 больных;
- городская больница №3 Николаева – 90 больных и 46 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 85 больных и 6 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 54 больных и 16 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 83 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 64 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 62 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 31 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 31 больной;
- Баштанская многопрофильная больница – 24 больных;
- Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 5 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 26 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 49 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 42 больных и 4 человека с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 22 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 12 больных и 32 человека с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 95 больных;
- роддом №1 Николаева – 8 больных и 1 человек с подозрением.
По состоянию на 14 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 417,43 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 37,82% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 832,21 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 48,64 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 22,71% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -15,62% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 14 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 38,39%.