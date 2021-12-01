В Николаеве во время разводки мостов движение троллейбусов будет приостановлено

Во вторник, 14 декабря, с 12:00 до 13:00 троллейбусы по маршрутам №6, 7, 9 приостановят движение.

Об это сообщает КП «Николаевэлектротранс».

«Запланирована разводка Южно-Бугского (Варваровского), Ингульского и пешеходного понтонного мостов. В связи с этим движение троллейбусов по маршрутам №6, 7, 9 в указанное время будет приостановлено до окончания разводки. Просим учитывать эту информацию при планировании своего перемещения по городу», - говорится в сообщении.

Как известно, 14 декабря запланирована разводка мостов с 12:00 до 13:00. Из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» будет выведен т/х «Александр Пекс» (прежнее название т/х «Святая Ольга»).