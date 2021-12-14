Совместный проект ОТГ Украины и Университета имени Пилиппа Орлика удачно стартовал на Присивашье

Модель успешного взаимодействия продемонстрировали руководители ряда территориальных общин Херсонской области и научно-педагогический состав Международного классического университета имени Пилиппа Орлика. Озвучить свои программы развития ОТГ в экономическом, образовательном, международном, имиджевом ключе руководители громад и научные работники собрались на научно-практической конференции «Современное образование в территориальных общинах: вызовы и перспективы».

Конференция явилась совместным проектом Присивашской ОТГ и Университета имени Пилиппа Орлика и проводилась на Присивашье.

Отметим, что это первый в Украине проект такого типа, когда конкретный университет открыт для реализации всех инициатив жителей ОТГ, а общины являются платформой для научных поисков специалистов.

Как отметила ректор Университета имени Пилиппа Орлика Виктория Гарькава: «Приоритетной миссией конференции является ориентированность высшего учебного заведения, его востребованных специальностей на нужды территориальных общин, своеобразная гарантия, что получив качественное образование, члены ОТГ вернутся на места и будут развивать свой регион в конкретном направлении».

Наибольшее количество практических проектов развития региона на сегодня сформировано в Присивашской, Великокопанской и Тавричанской ОТГ.

Во время встречи обсуждались вопросы ориентации высшего образования на потребности территориальной общины; эффективности дуальной формы подготовки специалистов. Ученые заинтересовали предпринимателей региона действенными кейсами открытия собственного дела, обратили внимание на имиджевые стратегии продвижения бренда территориальных общин в медиа, которые сегодня имеют огромное значение для ОТГ.

Во время дискуссионной панели затронули вопросы, касающиеся реализации ресурса социально-экономического развития. «В этом направлении уже есть результаты. «Здиваш-Сиваш» – успешно реализованный проект рекреационного развития территории Присивашской ОТГ, разработанный при участии студентов», – отметила депутат Каховского районного совета, автор проекта «Здиваш-Сиваш», доцент кафедры финансов университета Алина Клищевская.