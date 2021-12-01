Николаевская полиция нашла водителя Opel, который сбил мать с ребенком и скрылся с места ДТП

Полиция установила водителя, совершившего наезд на женщину с 10-летним ребенком возле села Мешково-Погорелово.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, на дороге Н-11 «Днепр-Николаев» в районе села Мешково-Погорелово 13 декабря около 19:40 водитель автомобиля совершил наезд на 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь и покинул место ДТП. В результате автоаварии ребенок был госпитализирован, женщине оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Ночью полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП.

Сейчас с 28-летним жителем Нового Буга, который был за рулем Opel Astra, продолжаются следственные действия.

Полицейские квалифицировали событие по части 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

После проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком, возможна переквалификация.

Напомним, как в Луцке подростки на машине уходили от полицейской погони и сбили людей на пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя жительница Луцка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.