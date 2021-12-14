В Николаеве на пустыре нашли 26 снарядов времен Второй мировой войны

В Николаеве 13 декабря группа пиротехнических работ уничтожила 26 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Накануне, 12 декабря мужчина во время прогулки на открытой территории на улице Маячная нашел 8 артиллерийских снарядов калибром 76 мм. Пиротехническое подразделение ГСЧС при дополнительном обследовании прилегающей территории обнаружило еще 18 снарядов того же калибра. Боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте.

Напомним, ранее на Николаевщине во время дноуглубления Южного Буга нашли мины времен Второй мировой.