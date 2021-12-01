В Киеве полиция задержала мужчину, который ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса – пострадавший хотел предотвратить воровство

В Оболонском районе Киева мужчина ударил ножом в грудь пассажира троллейбуса за замечание о попытке кражи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции на странице в Facebook.

«На спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. По указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции», - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался пассажир троллейбуса. Он рассказал правоохранителям, что заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины, и сделал ему замечание. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в грудь, после чего скрылся.

Оперативники установили личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, как в Николаеве суд оштрафовал на 850 гривен водителя троллейбуса за рукоприкладство к беременной пассажирке.