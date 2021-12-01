Саудовская Аравия прогнозирует, что через несколько лет может начаться мировой энергетический кризис

Объем мировой добычи нефти может упасть на 30% к концу текущего десятилетия в связи с сокращением инвестиций в ископаемые виды топлива, прогнозирует Саудовская Аравия.

Об этом сообщает «Green Deal».

- Мы приближаемся к фазе, которая может стать опасной в случае недостаточных расходов на энергетику, - цитирует Bloomberg министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Салмана.

По его словам, результатом этого может стать «энергетический кризис». Министр отметил, что ежедневный объем добычи нефти может сократиться на 30 миллионов баррелей к 2030 году. Он призвал энергетические компании и инвесторов игнорировать «пугающие сообщения» по поводу нефти и газа. Ранее аналогичное предупреждение сделал министр финансов страны Мохаммед аль-Джаддан.

Взгляды министров идут вразрез с позицией большинства активистов в сфере защиты окружающей среды, которые считают необходимым принимать меры для того, чтобы замедлить темпы глобального потепления. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало к прекращению новых инвестиций в ископаемые виды топлива для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, входит в число стран, которые продолжают вкладывать миллиарды долларов в наращивание добычи. Страна пытается увеличить мощности до 13 миллионов баррелей в сутки. Мировые расходы на проекты в нефтегазовом секторе упали на 30% в 2020 году и лишь немного восстановились в текущем году.

Напомним, ранее Нацбанк Украины дал прогнозы, сколько будут стоить газ и нефть в следующем году.