На Николаевщине синоптики прогнозируют ухудшение погоды в виде мокрого снега

В Николаеве и области в ближайшее время ожидаются осадки разной эффективности и порывистый ветер.
Об этом сообщает Николаевский гидрометеорологический центр на странице в Facebook.
«В ближайшие дни Николаевщина останется в зоне влияния атмосферных фронтов. Они разделяют теплую влажную воздушную массу на востоке Украины и холодную массу на западе. Поэтому ожидаются осадки разной интенсивности, преимущественно в виде мокрого снега. Лишь в ближайшую ночь и днем 16 декабря вероятность осадков невелика. Ветер северный, порывистый. Температура будет держать около 0°», - говорится в сообщении.