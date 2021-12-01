Ночью в Николаеве между двумя группами мужчин произошла потасовка – один из водителей повредил несколько авто и сбегал

В Николаеве ночью в понедельник между двумя группами мужчин произошел конфликт. Причиной тому стало то, что один из водителей повредил в городе несколько авто и скрывался.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Еще на выходных в Николаеве сразу несколько водителей автомобилей пожаловались, что их авто зацепил BMW, после чего скрывался с места происшествия. В частности, в воскресенье в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» мужчина Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» сообщил, что черный седан BMW «притер» автомобиль Mazda на улице Южной, после чего уехал в направлении площади Победы.

Спустя некоторое время сотрудники патрульной полиции предполагаемый автомобиль обнаружили, однако водителя в нем было. Позже патрульные увидели автомобиль, подходящий по ориентировке, во время движения и остановили его. У водителя заметили признаки наркотического опьянения, он прошел освидетельствование в медицинском учреждении. По состоянию на данный момент заключение медиков ожидается для решения о привлечении его к административной ответственности.

Ночью 14 декабря этот автомобиль уже заметили двое жителей Николаева и начали преследовать его по городу, поскольку водитель BMW пытался скрыться. Мужчины вызвали помощь в виде работников службы такси и спустя некоторое время смогли заблокировать автомобиль. BMW, сдавая назад, чтобы уехать, зацепил еще и Mitsubishi. Водитель и пассажир последнего вышли из авто и начали битами наносить удары по автомобилю, а потом начали наносить удары и по оппонентам. Тогда между двумя группами мужчин началась потасовка. Уже прибывшим на место сотрудникам патрульного подразделения ТОР удалось их утихомирить.

Фото: Новости-N

Далее на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, как в центре Николаева машина с пьяной компанией протаранила Volkswagen – вероятный виновник ДТП был агрессивным и «тыкал» патрульным УБД.