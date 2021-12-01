«Все они живут за наш счет»: депутат Чайка потребовал чиновников отчитаться за взятые кредиты для коммунальных предприятий Николаева

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка обратился в департамент финансов с протокольным поручением о всех кредитных заимствованиях, которые были предоставлены коммунальным предприятиям.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на сессии городского совета внес предложение дать протокольное поручение департаменту финансов подготовить информацию о всех заимствованиях (кредитах) коммунальных предприятий, основных распорядителей средств городского бюджета с экономическим обоснованием их целесообразности, за чей счет они будут погашаться и каким образом. Ведь, гарантом возвращения кредитных средств является городской совет», - сообщил Чайка.

Депутат отметил, что начиная с 2025 года только КП «Николаевэлектротранс» ежегодно должно отдавать более 2 миллионов евро кредита.

«А ведь это все - за счет наших граждан! Напомню, основной источник дохода этого предприятия - плата за проезд. Это только по одному предприятию, а у нас практически все основные коммунальные предприятия города критично закредитованы (КП «Николаевводоканал», КП «Николаевпасстранс», КП «Николаевоблтеплоэнерго» и т. д.). Все они живут за наш счет и мы должны будем отдавать эти кредиты. Как говорится, комментарии излишни…», - отметил политик.

Напомним, как депутат Чайка раскритиковал вопросы, которые выносят сессию горсовета, и бюджет на 2022-ой год.