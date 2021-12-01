На Гаити из-за взрыва бензовоза погибли 40 человек – они пытались набрать топливо из перевернувшейся цистерны

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15.12.2021 01:28

На севере Гаити из-за взрыва автоцистерны с горючим погибли более 40 человек.

Об этом сообщил глава МИД Гаити Клод Жозеф, пишет «Новое время».

Он написал, что трагедия произошла в городе Кап-Аитьен.

«Я разделяю боль и горе всех людей», - говорится в сообщении.

По данным газеты Le Nouvelliste, десятки человек были госпитализированы с травмами, а среди погибших есть дети. Очевидцы происшествия рассказали, что грузовик перевернулся. Местные жители решили воспользоваться моментом и наполнить контейнеры топливом, когда произошел взрыв.

Напомним, ранее взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне унес жизни более сотни человек.

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