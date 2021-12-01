На Гаити из-за взрыва бензовоза погибли 40 человек – они пытались набрать топливо из перевернувшейся цистерны

На севере Гаити из-за взрыва автоцистерны с горючим погибли более 40 человек.

Об этом сообщил глава МИД Гаити Клод Жозеф, пишет «Новое время».

Он написал, что трагедия произошла в городе Кап-Аитьен.

«Я разделяю боль и горе всех людей», - говорится в сообщении.

По данным газеты Le Nouvelliste, десятки человек были госпитализированы с травмами, а среди погибших есть дети. Очевидцы происшествия рассказали, что грузовик перевернулся. Местные жители решили воспользоваться моментом и наполнить контейнеры топливом, когда произошел взрыв.

#Haiti, in the city of Cap Haitien, a fuel tank #exploded. More than 40 people died and dozens were injured, according to media reports. pic.twitter.com/RIiW3BcLJj — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021

Напомним, ранее взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне унес жизни более сотни человек.