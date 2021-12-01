В ДЖКХ Николаева оправдали стертую краску велодорожки на Соборной грузовиками и неровностями дороги

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета рассказали, что срок долговечности дорожной разметки варьируется от 3 месяцев до года. При этом велосипедная разметка по Соборной площади смылась спустя месяц после нанесения.

Об этом сообщается на странице департамента.

Как известно, 7 ноября 2021 года в центре Николаева коммунальщики приступили к нанесению велополосы. Разметка растянулась от Большой Морской через улицу Соборную до Адмиральской. Позже разметку продлили по Ингульскому спуску. Но, по состоянию на 12 декабря краска с велосипедной дорожки вдоль главной пешеходной улице Николаева, начала смываться.

В сообщении отмечается, что стирание краски «является логическим явлением», при этом, по словам ЖКХ, «износ велополосы ускоряется из-за высокой интенсивности движения транспорта», подчеркивая, что коммунальное предприятие использовало качественные материалы.

«Тем не менее, для нанесения разметки коммунальным предприятием использовались сертифицированные материалы и соответствующее оборудование. Стирание краски является логическим явлением, отнюдь не указывающим на низкое качество материала. Акцентируем, что краска велопереездов заметно затерта именно на Никольской и Б.Морской, - это участки с большим трафиком, там есть продавленное покрытие, образованные колеи. В местах, где краска нанесена не в путях, знаки имеют хорошую видимость. Следовательно, они затерты не из-за дождя, а комбинации таких факторов: интенсивное движение транспорта (в том числе большегрузного), неровность асфальтного покрытия, длительное воздействие воды. Функциональная долговечность дорожной разметки, по ДСТУ 2587 2021, в зависимости от интенсивности движения, варьирует от 3 до 12 месяцев. То есть, для высокоинтенсивных участков обновление дорожной разметки должно происходить каждые три месяца. А если разметка нанесена на несовершенную поверхность, то, как указывает практика, и того почаще», - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что для более качественного результата необходимо капитально отремонтировать дорожное покрытие.

«Разметку, идущую поперек дороги, следует наносить пластиком, который, хоть и более дорогостоящий, но и не требующий частого обновления», - сказано в сообщении.

Напомним, как 13 ноября в Николаеве владелец ресторана «Lounge&Terrace» («Вдали от жён») Игорь Чиченин возмущался, что велодорожка помешает клиентам парковаться возле его заведения. Он требовал закрасить полосу. Временно работы были прекращены. При этом через несколько дней коммунальщики все же продолжили наносить разметку.