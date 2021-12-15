СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 8 тысяч новых случаев COVID-19, число выздоровевших на 18 тысяч больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:13 За сутки 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182), сообщили в Минздраве.
142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 280 человек; летальных исходов – 356; выздоровели – 26 307 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных исходов – 91 958; проведено ПЦР-тестов – 16 371 425.
С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3578557
|
8109
|
91958
|
356
|
3259316
|
26307
|
227283
|
596,8
|
м. Київ
|
316018
|
1247
|
7925
|
23
|
290843
|
1776
|
17250
|
581,8
|
Вінницька
|
109381
|
353
|
2929
|
13
|
93776
|
860
|
12676
|
823,5
|
Волинська
|
100339
|
402
|
2107
|
20
|
93220
|
786
|
5012
|
486,5
|
Дніпропетровська
|
239018
|
267
|
8495
|
29
|
223925
|
1355
|
6598
|
208,5
|
Донецька
|
162446
|
425
|
4936
|
26
|
150379
|
418
|
7131
|
379,7
|
Житомирська
|
138041
|
133
|
3148
|
10
|
129600
|
476
|
5293
|
439,7
|
Закарпатська
|
84793
|
315
|
2197
|
14
|
73034
|
188
|
9562
|
763,3
|
Запорізька
|
178081
|
456
|
4959
|
21
|
162122
|
2320
|
11000
|
654,8
|
Івано-Франківська
|
124721
|
159
|
3002
|
11
|
110596
|
1122
|
11123
|
814,7
|
Київська
|
180842
|
387
|
4468
|
26
|
161942
|
1157
|
14432
|
809,9
|
Кіровоградська
|
31779
|
139
|
1373
|
10
|
26107
|
220
|
4299
|
463,1
|
Луганська
|
58877
|
154
|
2107
|
10
|
53683
|
744
|
3087
|
459,1
|
Львівська
|
215646
|
273
|
5782
|
12
|
199101
|
900
|
10763
|
429,4
|
Миколаївська
|
112883
|
328
|
3171
|
13
|
105133
|
744
|
4579
|
410,4
|
Одеська
|
235779
|
364
|
5419
|
4
|
202548
|
5309
|
27812
|
1171,6
|
Полтавська
|
134666
|
568
|
3499
|
16
|
120516
|
1358
|
10651
|
771,0
|
Рівненська
|
125041
|
297
|
2178
|
7
|
117411
|
622
|
5452
|
473,6
|
Сумська
|
128731
|
191
|
2727
|
8
|
120969
|
292
|
5035
|
473,7
|
Тернопільська
|
105174
|
171
|
2033
|
0
|
98107
|
435
|
5034
|
486,0
|
Харківська
|
240025
|
346
|
6081
|
25
|
221402
|
1149
|
12542
|
473,4
|
Херсонська
|
77920
|
155
|
2620
|
4
|
67300
|
889
|
8000
|
781,4
|
Хмельницька
|
143107
|
360
|
3169
|
15
|
132838
|
711
|
7100
|
567,6
|
Черкаська
|
125121
|
394
|
2431
|
18
|
112079
|
1151
|
10611
|
894,0
|
Чернівецька
|
117722
|
104
|
2926
|
7
|
110016
|
486
|
4780
|
531,3
|
Чернігівська
|
92406
|
121
|
2276
|
14
|
82669
|
839
|
7461
|
756,5
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.