СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине выявили 8 тысяч новых случаев COVID-19, число выздоровевших на 18 тысяч больше

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:13 За сутки 14 декабря в Украине зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182), сообщили в Минздраве.

142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 280 человек; летальных исходов – 356; выздоровели – 26 307 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных исходов – 91 958; проведено ПЦР-тестов – 16 371 425.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3578557 8109 91958 356 3259316 26307 227283 596,8 м. Київ 316018 1247 7925 23 290843 1776 17250 581,8 Вінницька 109381 353 2929 13 93776 860 12676 823,5 Волинська 100339 402 2107 20 93220 786 5012 486,5 Дніпропетровська 239018 267 8495 29 223925 1355 6598 208,5 Донецька 162446 425 4936 26 150379 418 7131 379,7 Житомирська 138041 133 3148 10 129600 476 5293 439,7 Закарпатська 84793 315 2197 14 73034 188 9562 763,3 Запорізька 178081 456 4959 21 162122 2320 11000 654,8 Івано-Франківська 124721 159 3002 11 110596 1122 11123 814,7 Київська 180842 387 4468 26 161942 1157 14432 809,9 Кіровоградська 31779 139 1373 10 26107 220 4299 463,1 Луганська 58877 154 2107 10 53683 744 3087 459,1 Львівська 215646 273 5782 12 199101 900 10763 429,4 Миколаївська 112883 328 3171 13 105133 744 4579 410,4 Одеська 235779 364 5419 4 202548 5309 27812 1171,6 Полтавська 134666 568 3499 16 120516 1358 10651 771,0 Рівненська 125041 297 2178 7 117411 622 5452 473,6 Сумська 128731 191 2727 8 120969 292 5035 473,7 Тернопільська 105174 171 2033 0 98107 435 5034 486,0 Харківська 240025 346 6081 25 221402 1149 12542 473,4 Херсонська 77920 155 2620 4 67300 889 8000 781,4 Хмельницька 143107 360 3169 15 132838 711 7100 567,6 Черкаська 125121 394 2431 18 112079 1151 10611 894,0 Чернівецька 117722 104 2926 7 110016 486 4780 531,3 Чернігівська 92406 121 2276 14 82669 839 7461 756,5

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.