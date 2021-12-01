За сутки в Николаевской области выявили 328 новых случаев COVID-19, выздоровели 744 человека, а умерло 13 больных

По состоянию на 15 декабря в Николаевской области выявлено 328 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 15 декабря из всех 112883 (+328) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 67586 (+133);

г. Первомайск – 6438 (+15);

г. Южноукраинск – 3590 (+10);

г. Вознесенск – 2592 (+4);

г. Очаков – 1804 (+7). – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 159 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2927 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 46 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 744, всего – 105133.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3171, в сутки – 13.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 15 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 907 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 69 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 84 больных и 46 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 81 больной и 9 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 53 больных и 12 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 81 больной;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 56 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 62 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 37 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 19 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 24 больных;

- Доманевская многопрофильная больница – 13 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 21 больной и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 45 больных и 3 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 39 больных и 4 человека с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 18 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 8 больных и 12 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 94 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 5 больных и 2 человека с подозрением.

По состоянию на 15 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 410,03 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 34,62% ​​(при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 838,32 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 48,34 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 22,82% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -12,44% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 15 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 35,71 %.