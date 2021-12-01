На Николаевщине на территории предприятия горела зерносушилка – причины пожара выясняются

В Николаевской области в среду утром, 15 декабря, на территории предприятия возник пожар в зерносушилке с семенами подсолнечника. Причина пожара устанавливается.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
О пожаре на территории ООО «СП Укрсоя», расположенного на станции Гороховка, спасателям сообщили в 06:02.
По повышенному номеру вызова на место прибыли отделения 1-й, 3-й, 4-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение отряда местной пожарной охраны Первомайское.
На первоочередном пожаре тушила добровольная пожарная жена предприятия.
Совместными действиями в 07:07 пожар локализован и в 07:20 ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС работали пять единиц техники и 20 спасателей.
ООО «Укрсоя» зарегистрировано в Николаеве в 2010 году. Владельцем числится Александр Липатников, директором – Андрей Липатников.
Напомним, как жители Гороховки блокировали дорогу из-за деятельности местных предприятий, в том числе, и ООО «Укрсоя». Позже заводы в пригороде Николаева, из-за которых митинговали местные жители, оштрафовали за загрязнение экологии.