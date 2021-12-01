На Николаевщине на территории предприятия горела зерносушилка – причины пожара выясняются

В Николаевской области в среду утром, 15 декабря, на территории предприятия возник пожар в зерносушилке с семенами подсолнечника. Причина пожара устанавливается.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре на территории ООО «СП Укрсоя», расположенного на станции Гороховка, спасателям сообщили в 06:02.

По повышенному номеру вызова на место прибыли отделения 1-й, 3-й, 4-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение отряда местной пожарной охраны Первомайское.

На первоочередном пожаре тушила добровольная пожарная жена предприятия.

Совместными действиями в 07:07 пожар локализован и в 07:20 ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС работали пять единиц техники и 20 спасателей.

ООО «Укрсоя» зарегистрировано в Николаеве в 2010 году. Владельцем числится Александр Липатников, директором – Андрей Липатников.

Напомним, как жители Гороховки блокировали дорогу из-за деятельности местных предприятий, в том числе, и ООО «Укрсоя». Позже заводы в пригороде Николаева, из-за которых митинговали местные жители, оштрафовали за загрязнение экологии.