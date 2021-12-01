В Николаевской области спасателям пришлось вытаскивать из грязи и сопровождать «скорую», которая спешила к роженице

В Николаевской области сотрудники ГСЧС помогали медикам проехать на размокшей грунтовой дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

14 декабря в 14:46 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что бригада скорой медицинской помощи нуждается в помощи. Они направлялись по вызову к роженице, проживающей в селе Новая Жизнь Баштанского района, и их спецавтомобиль застрял в грязи.

Спасатели 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда на специальном автомобиле САСМ-Л отбуксировали карету скорой на автодорогу.

Чтобы карета СМП не попала в ловушку еще раз и медики вовремя прибыли к роженице, спасатели сопровождали их к месту вызова и в обратную сторону к трассе, чтобы была возможность в дальнейшем, без помех, доставить будущую маму в лечебное учреждение.