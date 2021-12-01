В селе на Николаевщине пожарные спасли двух мужчин из задымленного дома

Фото - Иллюстрация Вечером во вторник, 14 декабря, в Николаевской области сотрудники ГСЧС спасли на пожаре двух мужчин.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:39 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Молодежной поселка Воскресенское Николаевского района.

На место прибыл дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра. Во время проведения разведки установлено, что в одной из комнат образовалось плотное задымление, в помещении находятся двое мужчин в сознании. Пожарные вывели людей наружу, в 21:05 пожар локализовали, в 22:50 ликвидировали на площади 5 квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС работали две единицы техники и восемь спасателей, дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в селе Николаевской области нетрезвый пенсионер не дотушил сигарету и лег спать – его госпитализировали с ожогами.