В Николаевской области перезахоронили человеческие останки, которые обнаружили во время строительства супермаркета

В Баштанке перезахоронили человеческие останки, найденные во время археологических работ.

Об этом сообщает Баштанская территориальная громада на странице в Facebook.

Как известно, человеческие останки в центре Баштанки нашли во время строительных работ 27 сентября. На этом участке готовились строить супермаркет «33 квадратных метра».

«Перезахоронили останки жителей села Полтавки (ныне город Баштанка). Эти захоронения были обнаружены и эксгумированы во время археологических охранных работ в ноябре этого года на строительной площадке в центре города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале XIX века на месте раскопок находилось православное христианское кладбище.

Напомним, как в Баштанке археологи на месте строительства супермаркета нашли более 30 скелетов, монеты и ценные украшения.