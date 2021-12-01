Николаевская полиция задержала мужчину, который проник на территорию дома и ограбил владелицу

14 декабря утром в полицию Вознесенска поступило сообщение от 49-летней жительницы села Новогригоривка о том, что она стала жертвой ограбления. По словам женщины, в тот день неизвестный мужчина проник на территорию ее дома, разбил окно и, угрожая физической силой приказал отдать имущество. В результате завладел мобильным телефоном заявительницы и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В свою очередь полицейские установили, что к совершению преступления причастен 37-летний житель Вознесенского района, ранее судимый за аналогичные преступления.

«По согласованию с процессуальным руководителем Вознесенской окружной прокуратуры задержанному уведомлено о подозрении в совершении указанного преступления. В ближайшее время суд будет выбирать ему меру пресечения», - говорится в сообщении.

Кроме этого, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории Вознесенского района.

«Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 186 УК «Грабеж, соединенный с проникновением в жилье». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы», - добавили в ведомстве.

Напомним, как житель Южноукраинска, который среди дня на улице избил и ограбил прохожую, сдался полиции.