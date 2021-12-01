СПЕЦТЕМА: В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделали более 27 миллионов прививок

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16.12.2021 09:20

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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09:27 Более 27 миллионов ​​прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании, сообщили в Минздраве.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.

Вакцинация проводилась 830 мобильными бригадами по иммунизации 3 362 пунктами прививки и 464 центрами вакцинации населения.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб

(від початку кампанії):

14269057

отримали одну дозу, усього

14269055

отримали дві дози, усього

12735628

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4681366

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6040784

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1607694

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1431346

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

142926

отримали одну дозу, усього

47519

отримали дві дози, усього

95407

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

48965

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

67054

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13836

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

13071

09:23 Министерство цифровой трансформации добавит в приложение «Дія» сертификаты о вакцинации граждан против коронавируса бустерной дозой сразу после того, как начнутся такие прививки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Liga.net. По его словам, Минцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустерными дозами, это отразится в Действии, говорит министр.

– Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, - рассказал Федоров.

Он также рассказал о том, что его ведомство готово внести в «Дію» информацию о прививках украинцев за рубежом. Однако необходим шаг со стороны Министерства здравоохранения.

– Чтобы получить украинский ковид-сертификат, вакцинированные за рубежом украинцы могут обращаться к семейным врачам. Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть еще нет. Это вопрос Минздрава — они сейчас меняют нормативные документы, — говорит Федоров.

По его словам, для Минцифры «обычное дело» забрать информацию о прививках из реестра или электронной системы здравоохранения. Но, мол, сейчас он не видит шквала обращений по поводу этой проблемы.

09:20 Самая большая больница Израиля – «Шиба» в Тель-Хашомере – начнет исследование, чтобы определить возможные преимущества получения четвертой дозы вакцины против коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, пишет «Громадське» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Исследование медцентр будет проводить под руководством директора отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Гили Регев-Йохай. Исследование поможет выяснить, повышает ли дополнительную прививку уровень антител у человека.

Издание указывает, что добровольцами, вероятно, станут работники больницы, уже участвующие в другом исследовании. Их будут тестировать несколько раз до и после введения четвертой дозы. Точное количество участников исследования пока неизвестно.

Больница обратилась в Хельсинкский комитет Министерства здравоохранения Израиля с просьбой провести испытания — все еще ожидают окончательного одобрения.

Израиль – страна, которая первой в мире ввела третью дозу вакцины против коронавируса. Ведение четвертой, даже в рамках клинического испытания, было бы беспрецедентным случаем.

В то же время Центр контроля и профилактики заболеваний США обновили свои рекомендации в конце октября. Там говорится, что люди с умеренным или серьезным иммунодефицитом, которые получили три прививки как основную дозу, могут иметь еще и бустерную.

08:12 За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115), сообщили в Минздраве.

142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 089 человек; летальных исходов – 355; выздоровели – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 588 147 человек; выздоровели – 3 284 815 человек; летальных исходов – 92 313; проведено ПЦР-тестов – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3588147

9590

92313

355

3284815

25499

211019

554,1

м. Київ

317496

1478

7953

28

293596

2753

15947

537,8

Вінницька

109686

305

2935

6

94491

715

12260

796,5

Волинська

100758

419

2114

7

94042

822

4602

446,7

Дніпропетровська

239404

386

8536

41

225295

1370

5573

176,1

Донецька

162919

473

4953

17

150794

415

7172

381,9

Житомирська

138366

325

3155

7

130167

567

5044

419,1

Закарпатська

85220

427

2212

15

73402

368

9606

766,8

Запорізька

178610

529

4978

19

163896

1774

9736

579,6

Івано-Франківська

125039

318

3008

6

111787

1191

10244

750,3

Київська

181239

397

4493

25

163113

1171

13633

765,1

Кіровоградська

31935

156

1383

10

26332

225

4220

454,6

Луганська

58960

83

2118

11

54351

668

2491

370,5

Львівська

216131

485

5799

17

200092

991

10240

408,5

Миколаївська

113180

297

3186

15

105600

467

4394

393,8

Одеська

236179

400

5430

11

206511

3963

24238

1021,1

Полтавська

135308

642

3520

21

121511

995

10277

744,0

Рівненська

125311

270

2186

8

118347

936

4778

415,0

Сумська

128962

231

2737

10

121478

509

4747

446,6

Тернопільська

105442

268

2037

4

98556

449

4849

468,1

Харківська

240339

314

6106

25

222098

696

12135

458,0

Херсонська

78063

143

2626

6

68537

1237

6900

673,9

Хмельницька

143505

398

3181

12

133728

890

6596

527,3

Черкаська

125513

392

2447

16

113044

965

10022

844,4

Чернівецька

117844

122

2936

10

110511

495

4397

488,7

Чернігівська

92738

332

2284

8

83536

867

6918

701,5

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

    Фотофакт