СПЕЦТЕМА: В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделали более 27 миллионов прививок

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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09:27 Более 27 миллионов ​​прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании, сообщили в Минздраве.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.

Вакцинация проводилась 830 мобильными бригадами по иммунизации 3 362 пунктами прививки и 464 центрами вакцинации населения.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14269057 отримали одну дозу, усього 14269055 отримали дві дози, усього 12735628 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4681366 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6040784 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1607694 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1431346 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 142926 отримали одну дозу, усього 47519 отримали дві дози, усього 95407 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 48965 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 67054 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13836 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 13071

09:23 Министерство цифровой трансформации добавит в приложение «Дія» сертификаты о вакцинации граждан против коронавируса бустерной дозой сразу после того, как начнутся такие прививки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Liga.net. По его словам, Минцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустерными дозами, это отразится в Действии, говорит министр.

– Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, - рассказал Федоров.

Он также рассказал о том, что его ведомство готово внести в «Дію» информацию о прививках украинцев за рубежом. Однако необходим шаг со стороны Министерства здравоохранения.

– Чтобы получить украинский ковид-сертификат, вакцинированные за рубежом украинцы могут обращаться к семейным врачам. Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть еще нет. Это вопрос Минздрава — они сейчас меняют нормативные документы, — говорит Федоров.

По его словам, для Минцифры «обычное дело» забрать информацию о прививках из реестра или электронной системы здравоохранения. Но, мол, сейчас он не видит шквала обращений по поводу этой проблемы.

09:20 Самая большая больница Израиля – «Шиба» в Тель-Хашомере – начнет исследование, чтобы определить возможные преимущества получения четвертой дозы вакцины против коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, пишет «Громадське» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Исследование медцентр будет проводить под руководством директора отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Гили Регев-Йохай. Исследование поможет выяснить, повышает ли дополнительную прививку уровень антител у человека.

Издание указывает, что добровольцами, вероятно, станут работники больницы, уже участвующие в другом исследовании. Их будут тестировать несколько раз до и после введения четвертой дозы. Точное количество участников исследования пока неизвестно.

Больница обратилась в Хельсинкский комитет Министерства здравоохранения Израиля с просьбой провести испытания — все еще ожидают окончательного одобрения.

Израиль – страна, которая первой в мире ввела третью дозу вакцины против коронавируса. Ведение четвертой, даже в рамках клинического испытания, было бы беспрецедентным случаем.

В то же время Центр контроля и профилактики заболеваний США обновили свои рекомендации в конце октября. Там говорится, что люди с умеренным или серьезным иммунодефицитом, которые получили три прививки как основную дозу, могут иметь еще и бустерную.

08:12 За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115), сообщили в Минздраве.

142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 089 человек; летальных исходов – 355; выздоровели – 25 499 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 588 147 человек; выздоровели – 3 284 815 человек; летальных исходов – 92 313; проведено ПЦР-тестов – 16 405 911.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3588147 9590 92313 355 3284815 25499 211019 554,1 м. Київ 317496 1478 7953 28 293596 2753 15947 537,8 Вінницька 109686 305 2935 6 94491 715 12260 796,5 Волинська 100758 419 2114 7 94042 822 4602 446,7 Дніпропетровська 239404 386 8536 41 225295 1370 5573 176,1 Донецька 162919 473 4953 17 150794 415 7172 381,9 Житомирська 138366 325 3155 7 130167 567 5044 419,1 Закарпатська 85220 427 2212 15 73402 368 9606 766,8 Запорізька 178610 529 4978 19 163896 1774 9736 579,6 Івано-Франківська 125039 318 3008 6 111787 1191 10244 750,3 Київська 181239 397 4493 25 163113 1171 13633 765,1 Кіровоградська 31935 156 1383 10 26332 225 4220 454,6 Луганська 58960 83 2118 11 54351 668 2491 370,5 Львівська 216131 485 5799 17 200092 991 10240 408,5 Миколаївська 113180 297 3186 15 105600 467 4394 393,8 Одеська 236179 400 5430 11 206511 3963 24238 1021,1 Полтавська 135308 642 3520 21 121511 995 10277 744,0 Рівненська 125311 270 2186 8 118347 936 4778 415,0 Сумська 128962 231 2737 10 121478 509 4747 446,6 Тернопільська 105442 268 2037 4 98556 449 4849 468,1 Харківська 240339 314 6106 25 222098 696 12135 458,0 Херсонська 78063 143 2626 6 68537 1237 6900 673,9 Хмельницька 143505 398 3181 12 133728 890 6596 527,3 Черкаська 125513 392 2447 16 113044 965 10022 844,4 Чернівецька 117844 122 2936 10 110511 495 4397 488,7 Чернігівська 92738 332 2284 8 83536 867 6918 701,5

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.