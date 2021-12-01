СПЕЦТЕМА: В Украине с начала вакцинации от COVID-19 сделали более 27 миллионов прививок

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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09:27 Более 27 миллионов прививок от COVID-19 получили украинцы с начала вакцинальной кампании, сообщили в Минздраве.
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.
Вакцинация проводилась 830 мобильными бригадами по иммунизации 3 362 пунктами прививки и 464 центрами вакцинации населения.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14269057
|
отримали одну дозу, усього
|
14269055
|
отримали дві дози, усього
|
12735628
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4681366
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6040784
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1607694
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1431346
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
142926
|
отримали одну дозу, усього
|
47519
|
отримали дві дози, усього
|
95407
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
48965
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
67054
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13836
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
13071
09:23 Министерство цифровой трансформации добавит в приложение «Дія» сертификаты о вакцинации граждан против коронавируса бустерной дозой сразу после того, как начнутся такие прививки.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Liga.net. По его словам, Минцифры уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустерными дозами, это отразится в Действии, говорит министр.
– Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, скорее всего, просто апгрейднем текущий сертификат, - рассказал Федоров.
Он также рассказал о том, что его ведомство готово внести в «Дію» информацию о прививках украинцев за рубежом. Однако необходим шаг со стороны Министерства здравоохранения.
– Чтобы получить украинский ковид-сертификат, вакцинированные за рубежом украинцы могут обращаться к семейным врачам. Часть врачей уже вносят данные об иностранной вакцинации в реестры, часть еще нет. Это вопрос Минздрава — они сейчас меняют нормативные документы, — говорит Федоров.
По его словам, для Минцифры «обычное дело» забрать информацию о прививках из реестра или электронной системы здравоохранения. Но, мол, сейчас он не видит шквала обращений по поводу этой проблемы.
09:20 Самая большая больница Израиля – «Шиба» в Тель-Хашомере – начнет исследование, чтобы определить возможные преимущества получения четвертой дозы вакцины против коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, пишет «Громадське» со ссылкой на The Jerusalem Post.
Исследование медцентр будет проводить под руководством директора отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Гили Регев-Йохай. Исследование поможет выяснить, повышает ли дополнительную прививку уровень антител у человека.
Издание указывает, что добровольцами, вероятно, станут работники больницы, уже участвующие в другом исследовании. Их будут тестировать несколько раз до и после введения четвертой дозы. Точное количество участников исследования пока неизвестно.
Больница обратилась в Хельсинкский комитет Министерства здравоохранения Израиля с просьбой провести испытания — все еще ожидают окончательного одобрения.
Израиль – страна, которая первой в мире ввела третью дозу вакцины против коронавируса. Ведение четвертой, даже в рамках клинического испытания, было бы беспрецедентным случаем.
В то же время Центр контроля и профилактики заболеваний США обновили свои рекомендации в конце октября. Там говорится, что люди с умеренным или серьезным иммунодефицитом, которые получили три прививки как основную дозу, могут иметь еще и бустерную.
08:12 За сутки 15 декабря в Украине зафиксировано 9 590 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 864, медработников – 115), сообщили в Минздраве.
142 926 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 089 человек; летальных исходов – 355; выздоровели – 25 499 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 588 147 человек; выздоровели – 3 284 815 человек; летальных исходов – 92 313; проведено ПЦР-тестов – 16 405 911.
С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности проведено 27 004 683 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3588147
|
9590
|
92313
|
355
|
3284815
|
25499
|
211019
|
554,1
|
м. Київ
|
317496
|
1478
|
7953
|
28
|
293596
|
2753
|
15947
|
537,8
|
Вінницька
|
109686
|
305
|
2935
|
6
|
94491
|
715
|
12260
|
796,5
|
Волинська
|
100758
|
419
|
2114
|
7
|
94042
|
822
|
4602
|
446,7
|
Дніпропетровська
|
239404
|
386
|
8536
|
41
|
225295
|
1370
|
5573
|
176,1
|
Донецька
|
162919
|
473
|
4953
|
17
|
150794
|
415
|
7172
|
381,9
|
Житомирська
|
138366
|
325
|
3155
|
7
|
130167
|
567
|
5044
|
419,1
|
Закарпатська
|
85220
|
427
|
2212
|
15
|
73402
|
368
|
9606
|
766,8
|
Запорізька
|
178610
|
529
|
4978
|
19
|
163896
|
1774
|
9736
|
579,6
|
Івано-Франківська
|
125039
|
318
|
3008
|
6
|
111787
|
1191
|
10244
|
750,3
|
Київська
|
181239
|
397
|
4493
|
25
|
163113
|
1171
|
13633
|
765,1
|
Кіровоградська
|
31935
|
156
|
1383
|
10
|
26332
|
225
|
4220
|
454,6
|
Луганська
|
58960
|
83
|
2118
|
11
|
54351
|
668
|
2491
|
370,5
|
Львівська
|
216131
|
485
|
5799
|
17
|
200092
|
991
|
10240
|
408,5
|
Миколаївська
|
113180
|
297
|
3186
|
15
|
105600
|
467
|
4394
|
393,8
|
Одеська
|
236179
|
400
|
5430
|
11
|
206511
|
3963
|
24238
|
1021,1
|
Полтавська
|
135308
|
642
|
3520
|
21
|
121511
|
995
|
10277
|
744,0
|
Рівненська
|
125311
|
270
|
2186
|
8
|
118347
|
936
|
4778
|
415,0
|
Сумська
|
128962
|
231
|
2737
|
10
|
121478
|
509
|
4747
|
446,6
|
Тернопільська
|
105442
|
268
|
2037
|
4
|
98556
|
449
|
4849
|
468,1
|
Харківська
|
240339
|
314
|
6106
|
25
|
222098
|
696
|
12135
|
458,0
|
Херсонська
|
78063
|
143
|
2626
|
6
|
68537
|
1237
|
6900
|
673,9
|
Хмельницька
|
143505
|
398
|
3181
|
12
|
133728
|
890
|
6596
|
527,3
|
Черкаська
|
125513
|
392
|
2447
|
16
|
113044
|
965
|
10022
|
844,4
|
Чернівецька
|
117844
|
122
|
2936
|
10
|
110511
|
495
|
4397
|
488,7
|
Чернігівська
|
92738
|
332
|
2284
|
8
|
83536
|
867
|
6918
|
701,5
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.